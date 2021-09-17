Російська паспортизація на окупованому Донбасі сповільнилася, - РНБО

За словами Данілова, статистика щодо кількості виданих Росією паспортів мешканцям окупованого Донбасу є різною, бо до неї іноді вносять і тих, хто лише подав заявку на отримання паспорту.

"Статистика є різна. У нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Не всі (паспорти - ред.) видають на території Донецької і Луганської областей. Вони там вивозять їх (мешканців - ред.) частинами у Ростовську область. На сьогодні темпи видачі уповільнилися, вони не такі активні, як були раніше", - сказав він.