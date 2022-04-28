ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российская нефть становится токсичной. Далее - полное нефтяное эмбарго, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 18:34
Российская нефть становится токсичной. Далее - полное нефтяное эмбарго, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк (presedent.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сообщил, что в нефтегазовом гиганте Shell отказываются покупать любые смеси российского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Михаила Подоляка в Twitter.

"Российская нефть становится токсичной в любых проявлениях. В нефтегазовом гиганте Shell сообщили, что отказываются покупать какие-либо смеси с российским содержанием. Четкий сигнал для всей отрасли. Далее - полное нефтяное эмбарго", - написал Подоляк.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нефть
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги