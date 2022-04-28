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Російська нафта стає токсичною. Далі - повне нафтове ембарго, - Подоляк

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Україна, Четвер 28 квітня 2022 18:34
Російська нафта стає токсичною. Далі - повне нафтове ембарго, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Радник глави ОП України Михайло Подоляк повідомив, що у нафтогазовому гіганті Shell відмовляються купувати будь-які суміші російського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Михайла Подоляка у Twitter.

"Російська нафта стає токсичною в будь-яких проявах. У нафтогазовому гіганті Shell повідомили, що відмовляються купувати будь-які суміші з росыйським вмістом. Чіткий сигнал для всієї галузі. Далі - повне нафтове ембарго", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова постачати електроенергію до Болгарії.

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Російська Федерація Нафта
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