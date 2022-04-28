Російська нафта стає токсичною. Далі - повне нафтове ембарго, - Подоляк
Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov)
Радник глави ОП України Михайло Подоляк повідомив, що у нафтогазовому гіганті Shell відмовляються купувати будь-які суміші російського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Михайла Подоляка у Twitter.
"Російська нафта стає токсичною в будь-яких проявах. У нафтогазовому гіганті Shell повідомили, що відмовляються купувати будь-які суміші з росыйським вмістом. Чіткий сигнал для всієї галузі. Далі - повне нафтове ембарго", - написав Подоляк.
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