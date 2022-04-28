ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. А она предоставит свой порт "Варна"

Новина українською →
Украина, Четверг 28 апреля 2022 18:00
Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. А она предоставит свой порт "Варна" Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киеве говорили в частности о взаимовыгодных отношениях обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины..

Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию.

"Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, через использование возможностей трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", - сообщил Зеленский.

Также на встрече достигнута договоренность о транспортировке аграрной продукции из Украины через Черноморский порт "Варна".

"В этой сфере у нас открываются перспективы. Украинская сторона окажет необходимое содействие в решении вопроса с болгарским судном, заблокированным в порту города Черноморск" - сказал Президент.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги