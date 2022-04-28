Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. А она предоставит свой порт "Варна"

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киеве говорили в частности о взаимовыгодных отношениях обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины ..

Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию.

"Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, через использование возможностей трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", - сообщил Зеленский.

Также на встрече достигнута договоренность о транспортировке аграрной продукции из Украины через Черноморский порт "Варна".

"В этой сфере у нас открываются перспективы. Украинская сторона окажет необходимое содействие в решении вопроса с болгарским судном, заблокированным в порту города Черноморск" - сказал Президент.