Російська МТС продала Vodafone Україна азербайджанської компанії

Фото: Vodafone Україна (РБК-Україна)

Сума угоди становила 734 млн доларів

Російська компанія МТС підписала угоду з азербайджанською Bakcell про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як наголошується в повідомленні, угода включає продаж азербайджанській Bakcell українського оператора мобільного зв'язку Vodafone Україна за 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 млн доларів.

Згідно з інформацією на сайті Vodafone Україна, зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна, надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками і контрагентами.

"Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги і сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл ТОВ Bakcell придбати опосередкований контроль над мобільним оператором Vodafone Україна.

Відзначимо, за даними Держстату мобільні оператори отримують половину доходів у сфері зв'язку України.