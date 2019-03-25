Российская компания отказалась от украинских ракет

Совладелец группы S7 Space Наталья Филева заявила об отказе от контракта на производство на украинском "Южмаше" 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

При этом конкретных сроков расторжения контракта Филева назвать не смогла.

Напомним, Днепропетровский завод "Южмаш" объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет "Зенит" летом 2017 года.

Отметим, "S7 Group" - российский холдинг, включающий в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала, а также компания основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту.

Группа компаний S7 в 2016 году купила космодром "Морской старт" у корпорации "Энергия". Сделка коснулась корабля Sea Launch Commander и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и товарный знак Sea Launch.