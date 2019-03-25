Російська компанія відмовилась від українських ракет

Співвласник групи S7 Space Наталія Філєва заявила про відмову від контракту на виробництво на українському "Південмаші" 12 ракет-носіїв "Зеніт" для пусків з плавучого космодрому "Морський старт". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

При цьому конкретних термінів розірвання контракту Філєва назвати не змогла.

Нагадаємо, Дніпропетровський завод "Южмаш" оголосив про підписання контракту на поставку дочірній структурі російської групи компаній S7 ракет "Зеніт" влітку 2017 року.

Відзначимо, "S7 Group" - російський холдинг, що включає в себе десять компаній, що займаються організацією і виконанням авіаперевезень, подорожей, технічним обслуговуванням повітряних судів, навчанням авіаційного персоналу, а також компанія, основною діяльністю якої є запуск ракет космічного призначення і виведення на орбіту космічних об'єктів.

Група компаній S7 в 2016 році купила космодром "Морський старт" у корпорації "Енергія". Операція торкнулася корабля Sea Launch Commander і платформи Odyssey з установленим на них обладнанням ракетного сегмента, наземне обладнання у базовому порту Лонг-Біч і товарний знак Sea Launch.