Російська кібератака: названа причина проблем з сайтом ВМС України
Міністерство оборони України назвало причину несправності в роботі сайту Військово-морських сил України. Веб-портал піддався кібератаці з боку російських хакерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - заявили в міністерстві.
Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.
"При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення", - сказали у відомстві.
У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.
"Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту", - додали у Міноборони.
Нагадаємо, минулого місяця в Україні заблокували 76 хакерських атак на інформаційні ресурси органів влади.