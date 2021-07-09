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Російська кібератака: названа причина проблем з сайтом ВМС України

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 21:21
Російська кібератака: названа причина проблем з сайтом ВМС України Фото: хакери здійснили атаку на сайт ВМС України (reepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони України назвало причину несправності в роботі сайту Військово-морських сил України. Веб-портал піддався кібератаці з боку російських хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Міноборони, сьогодні російські хакери атакували сайт ВМС та розмістили на ньому фейкові публікації, пов'язані з навчаннями Sea Breeze у Чорному морі.

"При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовувався для його створення", - сказали у відомстві.

У міністерстві додали, що сьогодні також було зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міноборони.

"Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, минулого місяця в Україні заблокували 76 хакерських атак на інформаційні ресурси органів влади.

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