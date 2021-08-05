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Российская история еще будет оплакивать свои же решения по Крыму, - Зеленский

Автор: Сергей Пышкин

Владимир Зеленский убежден в том, что Российская Федерация, со своей стороны, будет жалеть через принятые решения относительно оккупации. По мнению президента, соответствующий поступок привел к ухудшению отношений между народами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Дом".

"Простите меня за такие словосочетания, но российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже - погибших гораздо больше, намного, тысячи людей", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что оккупация Крыма была "первой спичкой", которая испортила отношения между народами стран.

"А потому что Крым - это первая спичка, первый огонек, через который два народа реально — возможно, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать", - добавил Зеленский.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКрым