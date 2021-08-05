Російська історія ще оплакуватиме свої ж рішення щодо Криму, - Зеленський

Володимир Зеленський переконаний у тому, що Російська Федерація, зі свого боку, шкодуватиме через прийнятті рішення стосовно окупації. На думку президента, відповідний вчинок призвів до погіршення стосунків між народами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу "Дом" .

"Вибачте мене за такі словосполучення, але російська історія ще оплакуватиме свої ж кроки й рішення щодо Криму. Чому я кажу зараз "Крим", а не "Донбас". У Донбасу не менша рана, навіть більша, глибша — загиблих набагато більше, набагато, тисячі людей", - заявив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив, що окупація Криму була "першим сірником", який зіпсував стосунки між народами країн.

"А тому що Крим — це перший сірник, перший вогник, через який два народи реально — можливо, на покоління, на два — так один до одного ставляться. Не хочуть бачити, не хочуть чути", - додав Зеленський.