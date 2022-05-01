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Российская "фабрика троллей" распространяет дезинформацию в соцсетях, - Британия

Фото: Россия распространяет дезинформацию в соцсетях (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия использует "фабрику троллей" для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным исследования, финансируемым Великобританией, кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых сторонников.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей вторгаться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, правительство Великобритании предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы подорвать российские информационные операции.

Британия заявила, что исследование показало, что фабрика троллей использовала Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацеливались на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу президента Владимира Путина и его войны.

Отметим, что Москва отвергла прошлые обвинения западных стран в дезинформационных кампаниях, например, обвинение Вашингтона в том, что Россия стремилась вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия планирует кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Мы также писали о том, что российские оккупанты рассказывают жителям Приднестровья об угрозе из Украины.

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