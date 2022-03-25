Российская элита пытается дистанцироваться от решения Путина вторгнуться в Украину, - Подоляк

"Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, которая предусматривает атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом - господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - написал Подоляк.

Предыстория

Экс-президент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью одному из российских СМИ заявил, что война России против Украины идет "по плану" и продлится до достижения целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что задачу ставит именно главнокомандующий (которым выступает в РФ Путин), а значит решение принимает он.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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