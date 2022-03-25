ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В РФ заявили, что война в Украине будет продолжаться "до достижения поставленных целей"

Новина українською →
Москва, Пятница 25 марта 2022 09:29
В РФ заявили, что война в Украине будет продолжаться "до достижения поставленных целей" Фото: Россия планирует продолжать войну "до достижения поставленных целей" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший президент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условия для прекращения войны в Украине. По его словам, боевые действия будут продолжаться "до достижения поставленных целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью РИА Новости.

"Спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей - денацификации и демилитаризации Украины", - заявил Медведев.

Напомним, Медведев также отметил, что в России могут вернуть смертную казнь. Он считает, что это возможно "если что-то изменится в жизни общества".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация Дмитрий Медведев
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет