В РФ заявили, что война в Украине будет продолжаться "до достижения поставленных целей"

Бывший президент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал условия для прекращения войны в Украине. По его словам, боевые действия будут продолжаться "до достижения поставленных целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью РИА Новости .

"Спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей - денацификации и демилитаризации Украины", - заявил Медведев.

Напомним, Медведев также отметил, что в России могут вернуть смертную казнь. Он считает, что это возможно "если что-то изменится в жизни общества".

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