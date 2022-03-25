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Російська еліта намагається дистанціюватися від рішення Путіна вторгнутися в Україну, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російська панівна еліта намагається дистанціюватися від рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Оскільки вони розуміють, які юридичні наслідки це несе за собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Тwitter.

"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом - панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - написав Подоляк.

Передісторія

Екс-президент РФ і чинний заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв в інтерв'ю одному з російських ЗМІ заявив, що війна Росії проти України йде "за планом" і триватиме до досягнення цілей, поставлених президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що завдання ставить саме головнокомандувач (яким виступає в РФ Путін), а значить рішення ухвалює він.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінДмитро МедведєвІрина ПодолякВійна Росії проти України