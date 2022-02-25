Російська бронетехніка рушила у бік Києва та Ніжина, - мер Чернігова
Фото: російські війська рушили до Києва і Ніжина (Getty Images)
У передмісті Чернігова знову активізувалися бої. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила в бік Києва і Ніжина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка.
"Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ і Ніжин. Чернігівські підрозділи Збройних сил дають гідну відповідь ворогові", - сказав мер.
Раніше стало відомо, що українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області. Знищено дві колони бронетехніки.
Також нагадаємо, що у Маріуполі активізувалися бої. Російські танки рушили в бік міста.