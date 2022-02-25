ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська бронетехніка рушила у бік Києва та Ніжина, - мер Чернігова

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 14:45
Російська бронетехніка рушила у бік Києва та Ніжина, - мер Чернігова Фото: російські війська рушили до Києва і Ніжина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У передмісті Чернігова знову активізувалися бої. Частина окупаційних військ обійшла місто і рушила в бік Києва і Ніжина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Велика кількість бронетехніки та особового складу пішли в обхід Чернігова на Київ і Ніжин. Чернігівські підрозділи Збройних сил дають гідну відповідь ворогові", - сказав мер.

Раніше стало відомо, що українські війська дали відсіч російським атакам у Чернігівській області. Знищено дві колони бронетехніки.

Також нагадаємо, що у Маріуполі активізувалися бої. Російські танки рушили в бік міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна