Российская авиация возобновила бомбардировки на юге Сирии, - наблюдатели

Всего наблюдатели зафиксировали 26 ударов

Российские военные самолеты впервые за год после договоренности о прекращении огня нанесли удары по повстанцам в южных районах Сирии. Об этом заявил глава Сирийского наблюдательного центра по правам человека Рами Абдель Рахман, говорится на сайте ведомства.

"Интенсивные российские воздушные удары поразили города в восточной части провинции Дераа - впервые с момента прекращения огня на юге Сирии, что было согласовано в прошлом году", - сказал Рахман.

Также, согласно информации центра слежения, которые контролируют движение военных самолетов, зафиксировали по меньшей мере 21 удар по Бусра аль-Хариру, на северо-восток от города Дераа.

Всего зафиксировано 26 ударов.

Напомним, в результате авиаударов России в ночь на 8 июня в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 44 человек.

В свою очередь Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность по поводу эскалации боевых действий и воздушных ударов в стране.