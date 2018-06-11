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Интервью

В ООН обеспокоены эскалацией боевых действий в Сирии

НовостиПолитика    11.06.2018 - 12:45
Фото: Панос Мумцис (flickr.com)
Фото: Панос Мумцис (flickr.com)

Сейчас 2,5 миллиона гражданских лиц находятся в труднодоступных районах страны

Организация Объединенных Наций (ООН) выражает обеспокоенность по поводу эскалации боевых действий и воздушных ударов в провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявил региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис в ходе брифинга в Женеве, пишет Reuters.

По его словам, лишь чуть более четверти средств из обещанных донорами поступили на данный момент на программы помощи населению Сирии.

Мумцис также отметил, что намерен встретиться с донорами для обсуждения сложившейся ситуации с финансированием.

"В настоящий момент мы должны были бы получить не 26%, а 50%", чтобы удвоить финансирование в связи с драматичной ситуацией, которую мы видим в Сирии", - заявил он.

По словам координатора, с начала года свои дома в Сирии покинули около 920 тыс. человек, а общее число внутренне перемещенных лиц в Сирии достигло 6,2 млн. Еще 5,6 млн сирийцев нашли приют за пределами своей страны.

Гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи людям в Сирии сильно затруднен, констатировал Мумцис. Сейчас более 2,05 млн человек находятся в труднодоступных районах, а 11,1 тыс. - в осажденных.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаударов России в ночь на 8 июня в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 44 человек.

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Теги публикации: ООН, Сирия, гуманитарная ситуация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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