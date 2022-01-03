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Российская авиация нанесла удары по провинции в Сирии, - Reuters

Автор: Артур Родивилов

Российские военные самолеты бомбили в воскресенье районы вблизи северо-западного сирийского города Идлиб. В частности, сбросили бомбы на водонапорную башню, обеспечивающую водой город с миллионным населением.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По информации издания, российские самолеты "сбросили бомбы на несколько городов и главную водонапорную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого составляет более миллиона".

Высокопоставленный представитель ООН, подтвердивший, что водная станция была "сильно повреждена" в результате авиаудара, сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов перемещенных сирийцев.

По словам очевидцев, авиаудары пришлись на животноводческие и птицефабрики вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Россияне нацеливаются на инфраструктурные и хозяйственные объекты. Это лишь усиливает страдания людей", - заявил Абу Хазем Идлиби, чиновник из администрации города, находящегося под контролем повстанцев.

Ударами также были атакованы импровизированные лагеря, в которых проживают тысячи переселенцев, вблизи населенного пункта Джиср аль Шукхур, к западу от Идлиба, где были убиты двое детей и одна женщина и ранены 10 мирных жителей.

Россия и сирийская армия пока не комментировали эти сообщения.

Напомним, ранее в Аль-Танфе была совершена атака на небольшую удаленную военную базу США в Сирии.

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Сирия