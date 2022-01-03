Російська авіація завдала ударів по провінції в Сирії, - Reuters

За інформацією видання, російські літаки "скинули бомби на кілька міст і головну водонапірну станцію, що обслуговує місто Ідліб, населення якого становить понад мільйон".

Високопоставлений представник ООН, який підтвердив, що водна станція була "сильно пошкоджена" унаслідок авіаудару, сказав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

За словами очевидців, авіаудари припали на тваринницькі та птахофабрики поблизу прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Росіяни націлюються на інфраструктурні та господарські об'єкти. Це лише посилює страждання людей", - заявив Абу Хазем Ідлібі, чиновник з адміністрації міста, що знаходиться під контролем повстанців.

Ударами також були атаковані імпровізовані табори, в яких проживають тисячі переселенців, поблизу населеного пункту Джіср аль Шукхур, на захід від Ідліба, де були вбиті двоє дітей і одна жінка і поранені 10 мирних жителів.

Росія і сирійська армія поки не коментували ці повідомлення.