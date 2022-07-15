Российская авиация атаковала остров Змеиный и пыталась прогнать ВСУ над Новой Каховкой

Отмечается, что враг не достиг целей.

"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух - воздух" украинские штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь авиации ВСУ нет.

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонской области, пытаясь поразить украинские позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня.

Кроме того, днем, еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Человеческих потерь нет.

Тяжелой 152-мм артиллерией россияне обстреляли Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территорию лицея. Несколько домов повреждены. Критических разрушений нет.

Напомним, 30 июня российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.

В итоге ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов.

На острове уже установлен украинский флаг.