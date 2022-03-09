Российская авиация атаковала городскую больницу Житомира. В городе ночью будут выключать свет, - Сухомлин

В результате обстрела городской больницы - в здании повыбивало почти все окна.

"Также выбило окна на территории детской больницы. Травмированных и погибших в больницах нет. В результате обстрела жилого дома в Житомире травмировалась пожилая женщина, которая после обстрела сама покинула разрушенный дом. Ее с легким ранением доставили в больницу", - заявил Сухомлин.

Согласно просьбе военных, отныне в Житомире отключать освещение на улицах ночью, чтобы помешать визуальному контакту российских пилотов с землей.

"Такое решение продиктовано тактикой российской авиации, которая стала заходить в город на крайне низких высотах и, вероятно, имеет визуальный контакт с землей", - добавил Сухомлин.