ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Враг нанес авуадар по Житомиру и Киевской области. Полностью разрушено общежитие

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 21:44
Враг нанес авуадар по Житомиру и Киевской области. Полностью разрушено общежитие Фото: Разрушенный ранее лицей в Житомире (t.me/nexta/live)
Автор: Светлана Мащенко

Войска РФ нанесли авиаудар по Житомиру и Киевской области вечером 8 марта. Есть пострадавшие, информация о жертвах пока уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина, и пресс-службу Нацполиции.

В Житомире разрушено общежитие, обстрелян завод "Изоват"

"Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке. По общежитию на улице Чудновская. Оно полностью разрушене", - рассказал Сухомлин.

По словам мэра, в этом доме живут уже 20 лет простые житомиряне. Это отставники, служившие еще в советской армии.

"Простые люди, которые получили там квартиры и живут уже много-много лет", - добавил он.

Информацию о пострадавших и жертвах Сергей Сухомлин пообещал объявить позже.

Враг нанес авуадар по Житомиру и Киевской области. Полностью разрушено общежитие

Фото: Разрушения в Житомире (facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Также был обстрелян завод Изоват (ТМ "IZOVAT"), который дает 70% минеральной ваты для Украины. Пока известно об одном раненом.

Ракетный удар по воинской части в Бориспольском районе

"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкино. Есть травмированные", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция осуществляет осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений. Информация о пострадавших уточняется.

Враг нанес авуадар по Житомиру и Киевской области. Полностью разрушено общежитие

Фото: Авиаудар в Киевской области (t.me/UA_National_Police)

Ранее мы писали, что из Сум проводится эвакуация населения.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать