Російська авіація атакувала міську лікарню Житомира. В місті вночі вимикатимуть світло,- Сухомлин

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Житомирської міської ради Сергія Сухомлина.

Внаслідок обстрілу міської лікарні - в будівлі повибивало майже всі вікна.

"Також вибило вікна на території дитячої лікарні. Травмованих та загиблих у лікарнях немає. Внаслідок обстрілу житлового будинку у Житомирі травмувалася літня жінка, яка після обстрілу сама покинула зруйнований будинок. Її з легким пораненням доставили до лікарні", - заявив Сухомлин.

Відповідно до прохання військових, відтепер у Житомирі відключатимуть освітлення на вулицях вночі, аби завадити візуальному контакту російських пілотів із землею.

"Таке рішення продиктоване тактикою російської авіації, яка стала заходити на місто на вкрай низьких висотах та, ймовірно, має візуальний контакт із землею", - додав Сухомлин.