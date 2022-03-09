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Російська авіація атакувала міську лікарню Житомира. В місті вночі вимикатимуть світло,- Сухомлин

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Середа 09 березня 2022 23:01
Російська авіація атакувала міську лікарню Житомира. В місті вночі вимикатимуть світло,- Сухомлин Фото: російська авіація атакувала міську лікарню Житомира (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація відкрила вогонь по одному із корпусів міської лікарні Житомира. В місті вночі вимикатимуть світло, аби завадити візуальному контакту російським пілотам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Житомирської міської ради Сергія Сухомлина.

Внаслідок обстрілу міської лікарні - в будівлі повибивало майже всі вікна.

"Також вибило вікна на території дитячої лікарні. Травмованих та загиблих у лікарнях немає. Внаслідок обстрілу житлового будинку у Житомирі травмувалася літня жінка, яка після обстрілу сама покинула зруйнований будинок. Її з легким пораненням доставили до лікарні", - заявив Сухомлин.

Відповідно до прохання військових, відтепер у Житомирі відключатимуть освітлення на вулицях вночі, аби завадити візуальному контакту російських пілотів із землею.

"Таке рішення продиктоване тактикою російської авіації, яка стала заходити на місто на вкрай низьких висотах та, ймовірно, має візуальний контакт із землею", - додав Сухомлин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російській військові вчора обстріляли гуртожиток та завод "Ізоват" в Житомирі.

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