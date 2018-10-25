Российская авиакомпания объяснила появление на сайте билетов на прямые рейсы в Крым из ЕС

Фото: самолет компании S7 (airplane-pictures.net/Dmatry Molokovich)

На сайте авиакомпании S7 обнаружили билеты на прямые рейсы из Ларнаки в Симферополь

Российская авиакомпания S7 Airlines объяснила, что появление на сайте билетов на прямые рейсы из Евросоюза, в частности из Кипра, в аннексированный Крым не означает открытие авиамаршрута. Об этом завил российским СМИ представитель S7, передает РБК-Украина.

В частности, в компании сообщили, что подобный авиамаршрут не планируется. А появление билетов в системе бронирования на сайте авиакомпании по маршруту Ларнака (Кипр) - Симферополь (Крым) может быть связано с тестовыми работами.

В частности, речь идет об инциденте, когда в системе бронирования на сайте S7 обнаружили билеты на прямые авиарейсы из Ларнаки в Симферополь стоимостью 130 тыс. рублей. В системе были доступны билеты на 6 и 7 ноября по указанному маршруту.

Фото: скриншот сайта ibe.s7.ru 25.10.2018



На сегодня у авиакомпании есть рейсы из Ларнаки в Симферополь, но только с пересадкой в России.

Напомним, недавно Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз не признает оккупацию Крыма Россией. По ее словам, "границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы".

Ранее в Госпогранслужбе Украины отметили, что жителям аннексированного Крыма не грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост.