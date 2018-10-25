Російська авіакомпанія пояснила появу на сайті квитків на прямі рейси до Криму з ЄС

Фото: літак компанії S7 (airplane-pictures.net/Dmatry Molokovich)

На сайті авіакомпанії S7 виявили квитки на прямі рейси з Ларнаки до Сімферополя

Російська авіакомпанія S7 Airlines пояснила, що поява на сайті квитків на прямі рейси з Євросоюзу, зокрема з Кіпру, в анексований Крим не означає відкриття авіамаршруту. Про це заявив російським ЗМІ представник S7, передає РБК-Україна.

Зокрема, в компанії повідомили, що подібний авіамаршруті не планується. А поява квитків в системі бронювання на сайті авіакомпанії сполученням Ларнака (Кіпр) - Сімферополь (Крим) може бути пов'язано з тестовими роботами.

Зокрема, йдеться про інцидент, коли в системі бронювання на сайті S7 виявили квитки на прямі авіарейси з Ларнаки до Сімферополя вартістю 130 тис. рублів. У системі були доступні квитки на 6 і 7 листопада за вказаним маршрутом.

Фото: скріншот сайту ibe.s7.ru 25.10.2018



На сьогодні у авіакомпанії є рейси з Ларнаки до Сімферополя, але тільки з пересадкою в Росії.

Нагадаємо, нещодавно Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні підкреслила, що Євросоюз не визнає окупацію Криму Росією. За її словами, "межі незалежних держав не можна змінювати шляхом застосування військової сили".

Раніше у Держприкордонслужбі зазначили, що жителям анексованого Криму не загрожує кримінальна відповідальність за незаконне перетинання кордону України через Керченський міст.