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Крымчанам не грозит криминальная ответственность за проезд через Керченский мост

Новости » Общество    23.10.2018 - 17:32
Фото: Крымский мост (twitter.com/krymrealii)
Фото: Крымский мост (twitter.com/krymrealii)

За незаконное пересечение украинской границы через аэропорты Крыма и Керченский мост предусмотрена "административка"

Жителям аннексированного Крыма не грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Также, по словам Слободяна, пересечение украинской границы через закрытые Киевом аэропорты полуострова. Согласно законодательству Украины, в этом случае предусмотрена административная ответственность.​

"Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204-2 - административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы или пределов оккупированных территорий нет никаких законных причин", - сказал Слободян.

Он уточнил, что уголовная ответственность грозит только в том случае, если  гражданин незаконно пересекал границу Украины вне официальных пунктов пропуска для причинения вреда интересам Украины.

Напомним, сотрудники СБУ и контрразведки разоблачили факты поставки в Россию материалов, которые использовались для строительства так называемого "Крымского моста". 

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Новости Украины КрымКерченский мост
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