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ЕС не признает оккупацию Крыма, - Могерини

Новости » Политика    23.10.2018 - 22:07
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Могерини напомнила, что на основе этих принципов и ценностей базируется существование государств в Европе

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что Евросоюз не признает оккупацию Крыма Россией, потому что границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы.  Об этом она заявила во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбург, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией.

"Первое и главное - это вопрос принципов, ценностей, относительно которых все европейские государства согласились в Хельсинки в 1975 году. Мы все согласились с основополагающими принципами, наши границы не могут быть изменены при помощи военной силы", - подчеркнула она.

Могерини напомнила, что на основе этих принципов и ценностей базируется существование государств в Европе и также является фундаментальным интересом для всех европейцев, "поскольку это является фундаментом мира и безопасности на нашем европейском континенте".

Отметим, ранее Могерини заявляла, что Европейский союз будет продолжать давление на Россию для уважения международных законов и конвенций.

 

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