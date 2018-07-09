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Интервью

Российская атака привела к гибели женщины от "Новичка", - министр обороны Британии

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 18:34
Фото: Гэвин Уильямсон (facebook.com/pggavinforsouthstaffs)
Фото: Гэвин Уильямсон (facebook.com/pggavinforsouthstaffs)

Министр выразил убеждение, что весь мир поддержит Британию и осудит такие действия

Российская атака привела к гибели женщины от "Новичка". Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает Reuters.

Уильямсону поставили вопрос в парламенте по поводу угроз, с которыми сталкиваются люди в Британии после смерти 44-летней Дон Стерджесс в воскресенье, 8 июля.

"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, в результате чего погибла гражданка Британии", - сказал Уильямсон.

Министр выразил убеждение, что весь мир следом за Британией осудит такие действия.

Напомним, мужчина и женщина, отравленные неделю назад, находились долгое время в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где также провели месяцы лечения после отравления Сергей и Юлия Скрипаль.

8 июля умерла Дон Стерджесс, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери.

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Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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