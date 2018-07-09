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Інтерв'ю

Російська атака призвела до загибелі жінки від "Новачка", - міністр оборони Британії

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 18:34
Фото: Гевін Вільямсон (facebook.com/pggavinforsouthstaffs)
Фото: Гевін Вільямсон (facebook.com/pggavinforsouthstaffs)

Міністр висловив переконання, що весь світ підтримає Британію і засудить такі дії

Російська атака призвела до загибелі жінки від "Новачка". Про це заявив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, повідомляє Reuters.

Вільямсону поставили запитання в парламенті з приводу загроз, з якими стикаються люди в Британії після смерті 44-річної Дон Стерджес в неділю, 8 липня.

"Проста реальність полягає в тому, що Росія здійснила напад на британську землю, внаслідок чого загинула громадянка Британії", - сказав Вільямсон.

Міністр висловив переконання, що весь світ слідом за Британією засудить такі дії.

Нагадаємо, чоловік і жінка, отруєні тиждень тому, перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.

8 липня померла Дон Стерджес, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері.

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Теги публікації: Великобритания, отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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