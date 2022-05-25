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Российская армия захватила 95% территории Луганской области, - глава ОВА

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Почти вся Луганская область находится под оккупацией. 95% территории контролирует российская армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация на Донбассе чрезвычайно плохая. Луганская область продолжает сдерживать армию РФ, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются", - говорит руководитель области.

По словам Гайдая, трасса "Лисичанск-Бахмут" обстреливается.

"24 мая ДРГ российских оккупантов вышла на дорогу, была перестрелка, армии РФ удалось даже поставить свои блок-посты, но сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузи удалось завезти", - сообщил Сергей Гайдай.

Он добавил, что газа нет, из-за этого в Лисичанске не сможет работать хлебная пекарня, но хлеб все равно будет.

Напомним, сейчас на подконтрольной Украине территории в Луганской области остается более 40 тысяч населения. Из них 15 тысяч - в Северодонецкой общине.

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