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Російська армія захопила 95% території Луганської області, - голова ОВА

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ситуація на Донбасі надзвичайно погана. Луганська область продовжує стримувати армію РФ, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються", - говорить керівник області.

За словами Гайдая, траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється.

"24 травня ДРГ російських окупантів вийшла на дорогу, була перестрілка, армії РФ вдалося навіть поставити свої блок-пости, але сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено", - повідомив Сергій Гайдай.

Він додав, що газу немає, через це в Лисичанську не зможе працювати хлібна пекарня, але хліб все одно буде.

Нагадаємо, нині на підконтрольній Україні території в Луганській області залишається більше 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.

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