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Российская армия заблокировала работу скорой помощи в Тростянце

Автор: Константин Широкун

Тростянец полностью занят российскими войсками. Отдельные группы солдат заблокировали работу бригад скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мера Тростянца Юрия Бовы.


По состоянию на 02 марта в Тростянце сложилась крайне напряженная ситуация. Центр города полностью оккупирован российской армией. Бригады экстренной медицинской помощи заблокированы российскими войсками, в связи с чем они не имеют возможности обслуживать вызовы.

По словам мэра города, Тростянецкая городская больница продолжает работать в усиленном режиме. Врачи первичной медицинской помощи консультируют онлайн. Юрий Бова также призвал людей сохранять покой, и не подвергать себя опасности, по возможности оставаясь дома.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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