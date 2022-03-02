Російська армія заблокувала роботу швидкої допомоги в Тростянці

Тростянець повністю зайнятий російськими військами. Окремі групи солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міра Тростянця Юрія Бови.
Станом на 02 березня в Тростянці склалася вкрай напружена ситуація. Центр міста повністю окупований російською армією. Бригади екстреної медичної допомоги заблоковані російськими військами, у зв'язку з чим вони не мають можливості обслуговувати виклики.
За словами мера міста, Тростянецька міська лікарня продовжує працювати в посиленому режимі. Лікарі первинної медичної допомоги консультують онлайн. Юрій Бова також закликав людей зберігати спокій, і не наражати себе на небезпеку, по можливості залишаючись вдома.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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