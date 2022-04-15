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Російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області

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Чернігівська область, П'ятниця 15 квітня 2022 15:39
Російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області Фото: у Чернігівській області окупанти обстріляли прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові вдруге за добу атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти використали міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообідді сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Наразі жертв та постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли прикордонників біля населеного пункту Сеньківка Чернігівської області.

Крім того, вчора окупанти атакували з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" місто Городня під Черніговом.

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