Російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області
Російські військові вдруге за добу атакували позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Окупанти використали міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.
"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообідді сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Наразі жертв та постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли прикордонників біля населеного пункту Сеньківка Чернігівської області.
Крім того, вчора окупанти атакували з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" місто Городня під Черніговом.
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