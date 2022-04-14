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Обстрел в Черниговской области. Оккупанты применили ракету "Точка У"

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Черниговская область, Четверг 14 апреля 2022 18:00
Обстрел в Черниговской области. Оккупанты применили ракету "Точка У" Фото: Черниговскую область обстреляли "Точкой-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты при обстреле города Городня Черниговской области применили ракету "Точка-У". Использование этого вооружения запрещено международным правом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Отмечается, что российская армия попала в частные дома на окраине Городни.

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговской области из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У"", - говорится в сообщении.

Напомним, об обстреле Городни, что под Черниговом, стало известно днем 14 апреля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также добавим, что в Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".

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