Обстрел в Черниговской области. Оккупанты применили ракету "Точка У"
Российские оккупанты при обстреле города Городня Черниговской области применили ракету "Точка-У". Использование этого вооружения запрещено международным правом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Отмечается, что российская армия попала в частные дома на окраине Городни.
"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговской области из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У"", - говорится в сообщении.
Напомним, об обстреле Городни, что под Черниговом, стало известно днем 14 апреля. По предварительным данным, никто не пострадал.
Также добавим, что в Черниговской области возобновила работу специальная многоканальная линия вызова полиции по короткому номеру "102".
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