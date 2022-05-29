Російська армія знову обстріляла житловий квартал у Миколаєві: є постраждалі
Фото: окупанти зранку 29 травня знову обстріляли Миколаїв (УНІАН)
Російські окупанти зранку у неділю, 29 травня, знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
Російські снаряди влучили у житловий квартал Миколаєва. За словами, міського голови, в результаті обстрілу постраждали місцеві жителі.
Точна кількість поранених та наслідки ворожого обстрілу уточнюються.
Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з гарячих точок та постійно обстрілюється окупантами.
В Генштабі повідомляють, що вороги повністю знищили декілька сіл у Миколаївській та Херсонській областях.
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