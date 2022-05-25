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В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранены четыре человека

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Николаевская область, Среда 25 мая 2022 11:28
В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранены четыре человека Фото: за сутки ранения получили 4 жителей Николаевской области (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки пострадали местные жители. Ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет. Всего в больницах Николаевской области по состоянию на утро 25 мая находятся 138 граждан, которые получили ранения в результате атак российских оккупантов.

"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.

Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек, где ведутся артиллерийские и ракетные обстрелы.

По данным Генштаба, оккупанты полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях.

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