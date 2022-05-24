В Николаевской и Херсонской областях оккупанты полностью уничтожили несколько сел, - ОК "Юг"
Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная", - говорится в сообщении.
Противник не предпринимает попыток продвинуться вперед. Оккупанты укрепляют оборону и продолжают наносить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам.
"От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины", - уточнили в ОК "Юг".
Напомним, Николаев и область остаются одной из самых горячих точек фронта. Регион постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам с оккупированной части Херсонской области.
За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 11 человек.
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