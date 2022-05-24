ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаевской и Херсонской областях оккупанты полностью уничтожили несколько сел, - ОК "Юг"

Новина українською →
Николаев, Вторник 24 мая 2022 16:40
В Николаевской и Херсонской областях оккупанты полностью уничтожили несколько сел, - ОК "Юг" Фото: в Николаевской и Херсонской областях оккупанты стерли с лица земли несколько сел (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная", - говорится в сообщении.

Противник не предпринимает попыток продвинуться вперед. Оккупанты укрепляют оборону и продолжают наносить артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам.

"От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины", - уточнили в ОК "Юг".

Напомним, Николаев и область остаются одной из самых горячих точек фронта. Регион постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам с оккупированной части Херсонской области.

За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 11 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Николаевская область Херсонская область Вооруженные силы Украины
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины