В Николаевской и Херсонской областях оккупанты полностью уничтожили несколько сел, - ОК "Юг"

Фото: в Николаевской и Херсонской областях оккупанты стерли с лица земли несколько сел (dsns.gov.ua)

Российские оккупанты продолжают наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Николаевской и Херсонской областей. Несколько сел полностью уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".