Российская армия снова ударила по Николаевской области: есть жертва и пострадавшие

Российские войска сегодня, 6 августа, снова ударили по Николаевской области. В результате обстрелов погибла пенсионерка, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.
По ее словам, обстрелы в Николаевской области продолжаются по всей линии фронта, в частности вдоль границы с Херсонской областью.
Сегодня враг ударил артиллерией по поселку Березнеговатое. В результате обстрелов погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.
По состоянию на утро 6 августа в больницах области находятся 294 пациента, пострадавших от обстрелов. Еще 82 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Напомним, СБУ задержала российских агентов, которые помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.