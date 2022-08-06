UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия снова ударила по Николаевской области: есть жертва и пострадавшие

Фото: оккупанты 6 августа снова обстреляли Николаевскую область (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 6 августа, снова ударили по Николаевской области. В результате обстрелов погибла пенсионерка, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, обстрелы в Николаевской области продолжаются по всей линии фронта, в частности вдоль границы с Херсонской областью.

Сегодня враг ударил артиллерией по поселку Березнеговатое. В результате обстрелов погибла пенсионерка, еще пять человек получили ранения.

По состоянию на утро 6 августа в больницах области находятся 294 пациента, пострадавших от обстрелов. Еще 82 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, СБУ задержала российских агентов, которые помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна в УкраинеВойна России против Украины