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Російська армія знову вдарила по Миколаївській області: є жертва та постраждалі

Фото: окупанти 6 серпня знову обстріляли Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 6 серпня, знову вдарили по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, обстріли у Миколаївській області тривають по всій лінії фронту, зокрема вздовж кордону з Херсонською областю.

Сьогодні ворог вдарив артилерією по селищу Березнегувате. Внаслідок обстрілів загинула пенсіонерка, ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Станом на ранок 6 серпня у лікарнях області знаходяться 294 пацієнти, які постраждали від обстрілів. Ще 82 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, СБУ затримала російських агентів, які допомагали знищувати суднобудівні заводи у Миколаєві.

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