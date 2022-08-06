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Агенты ФСБ помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Их задержала СБУ

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Николаев, Суббота 06 августа 2022 13:41
Агенты ФСБ помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Их задержала СБУ Фото: СБУ задержала агентов ФСБ, которые помогали обстреливать Николаев ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты помогали оккупантам уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Также они передавали врагу данные о складах с топливом и перемещениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, двое диверсантов сотрудничали с ФСБ России. В Николаевской области они собирали и передавали информацию об объектах инфраструктуры. Таким образом злоумышленники корректировали ракетные и артиллерийские обстрелы.

Диверсанты постоянно наблюдали за важными для оккупантов объектами, снимали и присылали данные куратору.

Из-за действий вражеских агентов в Николаеве повреждены судостроительные заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан", а также склады с топливом и социальная инфраструктура.

СБУ задержала агентов, им уже объявили подозрение и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: СБУ разоблачила агентов, которые помогали обстреливать Николаев (t.me/SBUkr)

Напомним, недавно во Львовской области задержали корректировщика, который хотел направить удар на памятник Степану Бандере.

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