Российская армия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей, - МИД

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что 19 марта Россия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя в Twitter .

"Похищение гражданского населения строго запрещено международным гуманитарным правом. Российская армия лишает наших детей родительской опеки и ставит под угрозу их жизнь в России. Эти ужасные преступления необходимо прекратить", - написал Николенко.

По его словам, похищение гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом.

Ранее мы сообщали, что в МИДе рассказали, что в ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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