Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, - МЗС

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що 19 березня Росія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву речника у Twitter.
За його словами, викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.
"Викрадення цивільного населення суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Російська армія позбавляє наших дітей батьківського піклування і ставить під загрозу їхнє життя в Росії. Ці жахливі злочини необхідно припинити", - написав Ніколенко.
Раніше ми повідомляли, що в МЗС розповили, що в ООН заперечують заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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