Российская армия переносит склады подальше от украинской артиллерии, - разведка

Российские оккупанты боятся украинской артиллерии, поэтому переносят склады как можно дальше от зоны поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире "Апостроф TV" .

Он объяснил, что украинские военные атакуют склады оккупантов, чтобы уменьшить ресурсы врага.

"Мы понимаем насколько военные ресурсы РФ преобладают украинские во всех отношениях. Те запасы, которые были еще со времен Советского союза, остались на территории России", - объяснил Скибицкий.

По его словам, разведка пытается вовремя обнаружить вражеские склады и пункты управления, чтобы предоставить координаты. Однако оккупанты начали отодвигать склады от передовой.

"Враг реально оценил эту угрозу и начал перемещать свои склады на более дальние расстояния от линии фронта", - добавил представитель ГУР.

Эту информацию также подтвердила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, у нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их разместить где-то подальше, но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому отвести и перевезти им также нечем", - подчеркнула Гуменюк.