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Російська армія переносить склади подалі від української артилерії, - розвідка

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 12:01
Російська армія переносить склади подалі від української артилерії, - розвідка Фото: окупанти відсувають склади у тил (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти бояться української артилерії, тому переносять склади якомога далі від зони ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі "Апостроф TV".

Він пояснив, що українські військові атакують склади окупантів, щоб зменшити ресурси ворога.

"Ми розуміємо наскільки військові ресурси РФ переважають українські у всіх відношеннях. Ті запаси, які були ще з часів Радянського союзу, залишилися на території Росії", - пояснив Скібіцький.

За його словами, розвідка намагається вчасно виявити ворожі склади та пункти управління, щоб надати координати. Проте окупанти почали відсувати склади від передової.

"Ворог реально оцінив цю загрозу і почав переміщувати свої склади на більш дальні відстані від лінії фронту", - додав представник ГУР.

Цю інформацію також підтвердила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, у нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб їх розташувати десь подалі, але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, але й скупчення техніки. Тому відвести і перевезти їм також немає чим", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ атакували кілька складів та командний центр у глибокому тилу.

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