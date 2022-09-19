Российская армия обстреляла Торецк: погибла женщина
Фото: Российская армия обстреляла Торецк: погибла женщина (Getty Images)
Российская армия нанесла удар по Торецку (Донецкая область), в результате чего погибла местная жительница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"По прибытию на место вызова установлено, что произошло частичное разрушение 2-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
При разборе завалов и проведении аварийно-спасательных работ удалось изъять тело женщины.
Напомним, что в Николаевской области в результате ночных обстрелов погиб мужчина.
Также с начала российского вторжения погибли 39 журналистов.
Ранее, в Покровске врезультате ночных обстрелов погибли шесть человек.
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