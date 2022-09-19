Російська армія обстріляла Торецьк: загинула жінка
Фото: Російська армія обстріляла Торецьк: загинула жінка (Getty Images)
Російська армія завдала удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого загинула місцева мешканка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.
"По прибуттю на місце виклику встановлено, що сталось часткове руйнування 2-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Під час розбору завалів та проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося вилучити тіло жінки.
Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік.
Також, з початку російського вторгнення загинули 39 журналістів.
Раніше, у Покровську внаслідок нічних обстрілів загинуло шестеро осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.