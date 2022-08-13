Российская армия обстреляла Сумскую область: было более 200 прилетов

По словам Живицкого, российская армия обстреляла Шалыгинскую, Хотинскую, Белопольскую, Знобь-Новгородскую, Эсманскую, Новослободскую, Бурынскую и Великописаревскую общины.

"К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и раненый скот", - говорится в сообщении.

Россияне били из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и пулеметов. В Хотинской общине в результате обстрела был разорван водопровод и порваны электросети. Также подверглось разрушениям частное домохозяйство.

В Новослободской общине также перебили электроснабжение и ранили теленка.