UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия обстреляла Сумскую область: было более 200 прилетов

Фото: Российская армия обстреляла Сумскую область: было более 200 прилетов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня совершили 15 обстрелов восьми приграничных общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, российская армия обстреляла Шалыгинскую, Хотинскую, Белопольскую, Знобь-Новгородскую, Эсманскую, Новослободскую, Бурынскую и Великописаревскую общины.

"К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и раненый скот", - говорится в сообщении.

Россияне били из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и пулеметов. В Хотинской общине в результате обстрела был разорван водопровод и порваны электросети. Также подверглось разрушениям частное домохозяйство.

В Новослободской общине также перебили электроснабжение и ранили теленка.

Напомним, что ранее оккупанты били по общинам Сумской области, в результате чего загорелось поле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине