Російська армія обстріляла Сумську область: було понад 200 прильотів

За словами Живицького, російська армія обстріляла Шалигинську, Хотінську, Білопольську, Зноб-Новгородську, Есманську, Новослобідську, Буринську та Великописарівську громади.

"На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба", - йдеться в повідомленні.

Росіяни били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та кулеметів. В Хотінській громаді внаслідок обстрілу було розірвано водогін та порвані електромережі. Також зазнало руйнувань приватне домогосподарство.

В Новослобідській громаді також перебили електропостачання та поранили теля.