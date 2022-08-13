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Російська армія обстріляла Сумську область: було понад 200 прильотів

Фото: Російська армія обстріляла Сумську область: було понад 200 прильотів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, російська армія обстріляла Шалигинську, Хотінську, Білопольську, Зноб-Новгородську, Есманську, Новослобідську, Буринську та Великописарівську громади.

"На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба", - йдеться в повідомленні.

Росіяни били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та кулеметів. В Хотінській громаді внаслідок обстрілу було розірвано водогін та порвані електромережі. Також зазнало руйнувань приватне домогосподарство.

В Новослобідській громаді також перебили електропостачання та поранили теля.

Нагадаємо, що раніше окупанти били по громадах Сумської області, внаслідок чого загорілось поле.

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