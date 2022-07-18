Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области: что известно

Российские войска сегодня, 18 июля, нанесли удар по Одесской области. Вражеские ракеты попали в объект военной инфраструктуры и мост через Днестровский лиман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.
По данным оперативного командования "Юг", оккупанты около 11:00 нанесли ракетный удар из акватории Черного моря. Три российских самолета Су-35 выпустили четыре ракеты воздушного базирования.
Одну из них сбили украинские силы ПВО над морем. Две попали в военный объект. Еще одна вражеская ракета попала в мост через Днестровский лиман, который обстреливается с апреля и не функционирует.
На месте удара произошли пожары, спасатели борются с огнем. Предварительно в результате атаки российских войск никто не пострадал.
Напомним, что 16 июля оккупанты ударили ракетами по Одессе, в результате чего загорелся склад.
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