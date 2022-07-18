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Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области: что известно

Фото: оккупанты 18 июля ударили ракетами по Одесской области (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 18 июля, нанесли удар по Одесской области. Вражеские ракеты попали в объект военной инфраструктуры и мост через Днестровский лиман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.

По данным оперативного командования "Юг", оккупанты около 11:00 нанесли ракетный удар из акватории Черного моря. Три российских самолета Су-35 выпустили четыре ракеты воздушного базирования.

Одну из них сбили украинские силы ПВО над морем. Две попали в военный объект. Еще одна вражеская ракета попала в мост через Днестровский лиман, который обстреливается с апреля и не функционирует.

На месте удара произошли пожары, спасатели борются с огнем. Предварительно в результате атаки российских войск никто не пострадал.

Напомним, что 16 июля оккупанты ударили ракетами по Одессе, в результате чего загорелся склад.

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